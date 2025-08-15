أخبار
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-15
مشاهدات عالية
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
أطلق الحزب التقدمي الاشتراكي خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تشهدها السويداء، وهي تبدأ بتحقيق دولي شفاف ينزل أقسى العقاب بالمرتكبين، وقوامها ايضًا استمرار ايصال المساعدات واطلاق مشروع متكامل لاعادة اعمار المحافظة، ليصار الى فتح حوار بين مكونات المحافظة ومع محيطها ومع الحكومة السورية للوصول إلى المصالحة الشاملة عبر صيغة سلمية تحفظ وحدة سوريا وتطمئن هواجس الجميع...
وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور شرح للـLBCI تفاصيل إقتراح التقدمي...
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
خارطة
للخروج
الأزمة
السويداء...
فاعور
للـLBCI
تفاصيلها
