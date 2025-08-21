الخارجية السورية للـLBCI: وضعنا إطارًا واحدًا لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء

أكّدت الخارجية السورية للـLBCI وضع إطار واحد لإيصال المساعدات الإنسانية من الجولان المحتل إلى السويداء من دون أن يكون هناك معبرًا أو ممرًا.



وقال: "إنّ هدف إنشاء معبر يربط إسرائيل بالسويداء هو سياسيّ وليس إنسانيّ".