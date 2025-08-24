أخبار
LBCI
LBCI

قبلان: التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب... وعلى السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24 | 06:47
مشاهدات عالية
قبلان: التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب... وعلى السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة
0min
قبلان: التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب... وعلى السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة

إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "حديث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى يستوجب تشكيل خرائط دفاعٍ تخدم الهدف السيادي، لا التخلي عن القوة الوطنية أو تدميرها."
 
وأكد قبلان في بيان له أن "التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب، فقيمة لبنان من قيمة تفاهماته الداخلية الإستراتيجية."

ولفت إلى أنه "على السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

التفاهمات

الخارجية

البلد

تضعنا

الخراب...

السلطة

تنتبه

للمصيدة

المنصوبة

