قبلان: التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب... وعلى السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة

إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "حديث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى يستوجب تشكيل خرائط دفاعٍ تخدم الهدف السيادي، لا التخلي عن القوة الوطنية أو تدميرها."



وأكد قبلان في بيان له أن "التفاهمات الخارجية على حساب البلد تضعنا بقلب الخراب، فقيمة لبنان من قيمة تفاهماته الداخلية الإستراتيجية."



ولفت إلى أنه "على السلطة أن تنتبه للمصيدة المنصوبة".