زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة

في عيد الاستقلال الاوكراني، وفيما تتوالى المواقف الاوروبية والاميركية حيال الخطوة المقبلة في اتجاه وقف الحرب الروسية الاوكرانية، جرعة دعم كندية لكييف تمثلت بوصول رئيس الحكومة الكندية إلى اوكرانيا حيث سيبحث وقف النار مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.وتزامنًا، قال زيلينسكي إن السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم على أوكرانيا من أي دولة كانت.