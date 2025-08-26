بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

ينشغل لبنان الرسمي اليوم بمتابعة المحادثات مع الموفدين الأميركيين توم براك ومورغان أورتيغاس اللذين وصلا إلى بيروت أمس، قادمين من جولات شملت تل أبيب ودمشق ولقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع. وتتجه الأنظار إلى ما يحمله براك في جعبته من خلاصات لتلك المحادثات، في وقت تبقى الورقة الأميركية محور النقاش الداخلي.



وأولى محطات الوفد اليوم ستكون في بعبدا، حيث يستقبلهما رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.