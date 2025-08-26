الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-26 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...

على وقع الحراك الدبلوماسي المتسارع، ينشغل لبنان الرسمي اليوم بمهمة الوفد الأميركي الذي جال بين بعبدا وعين التينة والسراي. فيما تترقب الساحة السياسية ما ستكشفه هذه اللقاءات من خلاصات في صلب الورقة الأميركية.

هذه تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

لقاءات

الوفد

الأميركي

حملته

نتائج

الساعة...

LBCI التالي
وزير الطاقة عرض واقع المياه في لبنان في ظل موسم الشح
بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:06

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد للوفد الاميركي حرصه على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-07

تفاصيل ما ستحمله زيارة براك وما سيكون عليه الرد اللبناني...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
06:02

رئاسة الجمهورية بعد لقاء الوفد الأميركي: الرئيس أكد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:37

وزير الطاقة عرض واقع المياه في لبنان في ظل موسم الشح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بوجودكن نحنا ربحانين هذا عيد الـLBCI الـ40

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-24

شطب أصفار الليرة.. بين الحل والوهم

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

معلومات للـLBCI: الاتحاد العمالي العام يؤكد أن لا تحرك مرتقبًا له الاربعاء المقبل

LBCI
أمن وقضاء
05:58

الجيش: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية

LBCI
خبر عاجل
04:42

مورغان أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل مستعدة للذهاب خطوة بخطوة مع الحكومة اللبنانية والأمر الآن يعتمد على الأفعال لا الأقوال وسنقابل إتخاذ الحكومة خطوة بحث إسرائيل على اتخاذ خطوة أخرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:58

جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير

LBCI
آخر الأخبار
07:21

توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:37

وزير الطاقة عرض واقع المياه في لبنان في ظل موسم الشح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:30

تفاصيل لقاءات الوفد الأميركي وما حملته من نتائج حتى الساعة...

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
05:06

الوفد الأميركي من بعبدا: حزب الله ليس وفيًا مع الشعب..وعلى لبنان نزع السلاح قبل السؤال عن انسحاب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:56

براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:33

بعبدا أولى محطات الوفد الأميركي... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
اقتصاد
02:18

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
حال الطقس
02:28

انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:10

سبب تأجيل وقفة أمل-الحزب الإحتجاجية يعود إلى عدة عوامل (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

أوروبا تمنع مادة في جل الأظافر بسبب مخاطر صحية... ماذا عن لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
04:56

براك: إسرائيل تقول إنها لا تريد إحتلال لبنان..أورتاغوس: إسرائيل مستعدّة لأن تتحرّك خطوة بخطوة مع قرارات الحكومة اللبنانيّة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More