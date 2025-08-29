الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
الكاتب:
غيدا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-29 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
0
min
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الوجود
المسيحي
الإمارات
التالي
مقدمة النشرة المسائية 29-8-2025
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:53
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن حدث صعب في قطاع غزة
آخر الأخبار
15:53
وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن حدث صعب في قطاع غزة
0
أخبار دولية
15:18
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات
أخبار دولية
15:18
السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ"التراجع عن قرارها" في شأن عدم منح تأشيرات
0
أخبار دولية
15:16
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
أخبار دولية
15:16
بزشكيان: لا نسعى للحرب لكن إسرائيل وأميركا تسعيان لتقسيم وتدمير بلادنا
0
منوعات
14:45
هجوم مروّع... قطيع قرود ينهي حياة رجل في هذا البلد
منوعات
14:45
هجوم مروّع... قطيع قرود ينهي حياة رجل في هذا البلد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-04-25
الدورة العاشرة لجائزة محمود كحيل... إليكم أسماء الفائزين
فنّ
2025-04-25
الدورة العاشرة لجائزة محمود كحيل... إليكم أسماء الفائزين
0
أخبار لبنان
2025-04-17
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
أخبار لبنان
2025-04-17
تأكيد متانة العلاقات اللبنانية–العراقية
0
أخبار دولية
2025-08-03
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى عشرة قتلى
أخبار دولية
2025-08-03
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى عشرة قتلى
0
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الجيش ملتزم بقرارات السلطة السياسية و"حزب الله" ملتزم برفضها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوروبا تضغط على الزناد في مواجهة إيران
0
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـLBCI بين الذكريات والفرص والابداع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة... اليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جهاز موجود في كل منزل... يتجسس عليك يومياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صليب أثري يكشف جذور الوجود المسيحي في الإمارات
0
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
أخبار دولية
13:38
كيف ستكون ردة الفعل الايرانية تجاه عقوبات الترويكا الاوروبي على طهران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات في لبنان يتواصل...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
4
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
5
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
أخبار لبنان
03:04
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
6
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
12:00
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
7
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
06:08
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
8
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More