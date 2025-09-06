الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025

تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06 | 13:03
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
3min
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025

ورد في بيان مجلس الوزراء أمس ما حرفيته: "قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاته بشأنها سريًا، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء".

سيتذرَّع مجلس الوزراء بهذه الفقرة ليقول إن كل ما يُنشَر ليس دقيقًا، ولكن، بما أننا في لبنان، وما من سر في لبنان، فإن ما تسرَّب من الخطة، ومن وزراء كانوا في الجلسة، يُظهِر أن الخطة قسمَت إلى خمس مراحل:  

الأولى لاستكمال نزع السلاح من جنوب الليطاني.
 
الثانية، حصر شمال الليطاني وصولا الى نهر الأولي 

الثالثة تشمل بيروت وضواحيها 

الرابعة حصر السلاح في البقاع. 

الخامسة حصر السلاح في سائر المناطق وصولًا إلى الشمال.  

ومن الخطة أيضًا منع نقل السلاح من منطقة إلى أخرى، وضبط الحدود البرية مع سوريا، شرقًا وشمالًا ومكافحة التهريب وحصر السلاح في المخيمات الفلسطينية.

الخطة من دون مدة زمنية، فهل إبقاؤها من دون مدة زمنية مقصود؟ كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأميركية مع هذه النقطة؟ هل سترفضها وتعتبرها عيبًا؟ وماذا سيكون عليه الرد اللبناني؟ هل سيقول إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بمندرجات وقف النار؟ 

والسؤال التالي: هل جاء هذا المخرج كطبخةٍ محلية؟ أم تشاور فيها لبنان مع المعنيين قبل إنضاجها؟ 

الإجابة عن هذه الأسئلة تنتظر ما ستقوله الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس في بيروت غدًا، وكان قد سبقها اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الاميرال براد كوبر الذي التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي دعا إلى تفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية MECHANISM لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي ما يساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية. كوبر لم يعلق على خطة الجيش بل اكتفى بالحديث عن استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب.

حزب الله، بلسان محمود قماطي، رأى أن جلسة مجلس الوزراء أمس تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول". 

واعتبر أن "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".

في المحصلة، قراءات قراءات، وفي العادة تؤخذ القراءة التي يقدمها الأقوى. 

 
 
