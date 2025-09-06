الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06 | 13:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
3
min
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
ورد في بيان مجلس الوزراء أمس ما حرفيته: "قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون خطة قيادة الجيش ومداولاته بشأنها سريًا، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء".
سيتذرَّع مجلس الوزراء بهذه الفقرة ليقول إن كل ما يُنشَر ليس دقيقًا، ولكن، بما أننا في لبنان، وما من سر في لبنان، فإن ما تسرَّب من الخطة، ومن وزراء كانوا في الجلسة، يُظهِر أن الخطة قسمَت إلى خمس مراحل:
الأولى لاستكمال نزع السلاح من جنوب الليطاني.
الثانية، حصر شمال الليطاني وصولا الى نهر الأولي
الثالثة تشمل بيروت وضواحيها
الرابعة حصر السلاح في البقاع.
الخامسة حصر السلاح في سائر المناطق وصولًا إلى الشمال.
ومن الخطة أيضًا منع نقل السلاح من منطقة إلى أخرى، وضبط الحدود البرية مع سوريا، شرقًا وشمالًا ومكافحة التهريب وحصر السلاح في المخيمات الفلسطينية.
الخطة من دون مدة زمنية، فهل إبقاؤها من دون مدة زمنية مقصود؟ كيف ستتعاطى الولايات المتحدة الأميركية مع هذه النقطة؟ هل سترفضها وتعتبرها عيبًا؟ وماذا سيكون عليه الرد اللبناني؟ هل سيقول إن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بمندرجات وقف النار؟
والسؤال التالي: هل جاء هذا المخرج كطبخةٍ محلية؟ أم تشاور فيها لبنان مع المعنيين قبل إنضاجها؟
الإجابة عن هذه الأسئلة تنتظر ما ستقوله الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس في بيروت غدًا، وكان قد سبقها اليوم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الاميرال براد كوبر الذي التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي دعا إلى تفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية MECHANISM لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي ما يساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية. كوبر لم يعلق على خطة الجيش بل اكتفى بالحديث عن استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب.
حزب الله، بلسان محمود قماطي، رأى أن جلسة مجلس الوزراء أمس تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول".
واعتبر أن "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".
في المحصلة، قراءات قراءات، وفي العادة تؤخذ القراءة التي يقدمها الأقوى.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
6-9-2025
التالي
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-09
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
0
أخبار لبنان
2025-08-28
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
أخبار لبنان
2025-08-28
ماكرون اتصل بالرئيس سلام وأعرب عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
0
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
اقتصاد
2025-07-24
عربيد في اللقاء التشاركي مع حاكم مصرف لبنان: الودائع ليست أرقامًا مجمّدة بل أعمارٌ مكدّسة وثقة محطّمة
0
أخبار لبنان
2025-04-09
المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات
أخبار لبنان
2025-04-09
المفتي قبلان: الأولوية الآن للإنقاذ الوطنيّ وليس للعراضات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نيكوتين... بلا تدخين
0
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
أخبار دولية
13:37
وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صراع الجبابرة في رالي لبنان الدولي سيحسم في اليوم الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تنظيم جديد لحركة الشاحنات في ثلاث محافظات لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:13
خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مستقبل لبنان مكتوب بحبر الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
12:30
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
2
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
3
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
حال الطقس
02:48
استقرار بدرجات الحرارة..ضباب وأمطار محتملة مطلع الأسبوع
4
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
09:59
"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح
5
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
أمن وقضاء
03:33
قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا
6
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
7
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
أخبار لبنان
09:15
التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
8
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 06-09-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More