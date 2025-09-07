سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

سباق المدينة Run The City انطلق صباح الاحد في شوارع بيروت من خلال 3 سباقات للجميع فتحت المجال امام العدائين لتمضية وقت في شوارع بيروت من خلال ممارسة هواية الركض، والجديد كان سباق الـRollers.وقد شارك حوالي 3 الاف عداء وعداءة من مختلف الاعمار في هذا الماراثون من تنظيم جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع Virgin Unite وتحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.