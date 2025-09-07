ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

قام رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يرافقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بزيارة لأعالي كسروان، شارك خلالها بقداس احتفالي في كنيسة مار افرام - كفردبيان ترأسه النائب البطريركي على أبرشية صربا المطران بولس روحانا، قبل أن يقوم بغرس أرزة في محلة فقرا.



ومن ثم، توجه الجميع الى دارة رئيس بلدية بقعتوتا ريمون الحاج الذي أقام مادبة على شرف عون وباسيل في حضور نواب وقياديين من التيار الوطني الحر.