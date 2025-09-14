الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-14 | 13:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
min
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
الحبر
الاحتفال...
لوريان
شمعتها
الـ١٠١
إيقاع
مهرجانها
الأول
التالي
روبيو في إسرائيل ويلتقي نتنياهو ومسؤولين آخرين... اليكم التفاصيل
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:49
مع انطلاق العد العكسي للحفل المنتظر... مفاجآت وأحاديث مشوّقة في الحلقة الثانية من "The Road To Murex"!
اخبار البرامج
16:49
مع انطلاق العد العكسي للحفل المنتظر... مفاجآت وأحاديث مشوّقة في الحلقة الثانية من "The Road To Murex"!
0
أخبار لبنان
15:40
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
أخبار لبنان
15:40
نديم الجميّل: ما زرعه بشير في القلوب يُرى مفعوله اليوم
0
أخبار لبنان
15:37
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:37
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
0
أخبار دولية
14:59
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة
أخبار دولية
14:59
نتنياهو: أعتقد أننا في المرحلة الأخيرة وما بدأ في غزة سينتهي في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-23
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: أعتقد أنّ الرئيس عون باشر بالمفاوضات مع الحزب من خلال الرئيس بري وحركة "أمل" أظهرت أنّها لبنانية أكثر من الحزب
آخر الأخبار
2025-04-23
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: أعتقد أنّ الرئيس عون باشر بالمفاوضات مع الحزب من خلال الرئيس بري وحركة "أمل" أظهرت أنّها لبنانية أكثر من الحزب
0
أخبار لبنان
2025-05-08
النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن
أخبار لبنان
2025-05-08
النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن
0
أخبار لبنان
15:37
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:37
وزارة الصحة: شهيد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد الضربة على قطر... البحث عن صمانات أمن دول المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من أرامكو إلى قطر… هل ما زالت المظلة الأمنية الأميركية تحمي الخليج؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
أخبار لبنان
02:24
سلام في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل: لا خلاص للبنان من ماضيه الجريح إلا بالمصارحة والمصالحة
2
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
3
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
04:17
طقس معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة...
4
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
صحف اليوم
00:06
مصادر "حماس" لـ"الشرق الاوسط": اجتماع يُعقد خلال أيام مع لجنة الحوار للنقاش في ملف تسليم السلاح
5
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
6
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 14-9-2025
7
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
أخبار دولية
11:01
أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون
8
أخبار لبنان
11:55
ميقاتي: ثورتنا جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة
أخبار لبنان
11:55
ميقاتي: ثورتنا جاءت دائمًا بما يتوافق مع المعايير الدولية للحَوْكمة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More