كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15 | 07:04
كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن
كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن
لمناسبة انطلاق العام الدراسي، تمنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لطلاب لبنان عامًا دراسيًا منتظمًا ومثمرًا.
وتوجهت الى التربويين بكل مواقعهم بالقول إن "جهودهم اساس في تعافي ونهضة الوطن"، آملةً أن "تكون هذه السنة سنة وضع قطار انصافهم وتحسين ظروف عملهم على السكة الصحيحة".
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
للتربويين:
جهودكم
تعافي
ونهضة
الوطن
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
السابق
