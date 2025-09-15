كرامي للتربويين: جهودكم أساس في تعافي ونهضة الوطن

لمناسبة انطلاق العام الدراسي، تمنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لطلاب لبنان عامًا دراسيًا منتظمًا ومثمرًا.



وتوجهت الى التربويين بكل مواقعهم بالقول إن "جهودهم اساس في تعافي ونهضة الوطن"، آملةً أن "تكون هذه السنة سنة وضع قطار انصافهم وتحسين ظروف عملهم على السكة الصحيحة".