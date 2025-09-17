عسكريون متقاعدون يحتجون في بيروت وطرابلس: قطع طرقات وإشعال إطارات للمطالبة بحقوقهم

نفّذ عسكريون متقاعدون في كل من بيروت وطرابلس، وقفات احتجاجية تضمنت قطع طرقات عبر إطارات المشتعلة، احتجاجاَ على الأوضاع المعيشية، مطالبين الحكومة بالتحرّك السريع.

وفي ساحة رياض الصلح وسط بيروت، كان التحرك المركزي تحت عنوان: الحقوق لا تمنح بل تنتزع، تحت قاعدة أن التحرك على الارض بات الخيار الاجدى بناءً على نتائج اللقاءات والجهود التي لم تثمر تحصيلا للحقوق، ومن رساض الصلح كان التحرك إلى مقر وزارة المال،حيث قطعت الطريق أيضا، وتم اشعال إطارات لقطع السير عند تقاطع الرينغ وعند بشارة الخوري، قبل أن يعمد الجيش إلى فتحها.





