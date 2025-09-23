الأخبار
اعتصام في جب جنين رفضاً لاستدعاء مراسل LBCI محمد علي أحمد للتحقيق
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-23 | 13:34
اعتصام في جب جنين رفضاً لاستدعاء مراسل LBCI محمد علي أحمد للتحقيق
اعتصام في جب جنين رفضاً لاستدعاء مراسل LBCI محمد علي أحمد للتحقيق
نفّذ إعلاميو البقاع، بمشاركة مخاتير وحقوقيين، اعتصاماً امام سراي جب جنين الحكومي، إحتجاجاً على إستدعاء الزميل مراسل lbci محمد علي أحمد في منطقة البقاع, للتحقيق معه على خلفية نشره خبراً يتعلق بحالة سجين إبتلع ثلاث قدّاحات إستقرت في معدته بهدف الفرار من السجن.
المعتصمون أكدوا ضرورة وقف مثل هذه الممارسات، كما طالبوا بسحب الاستدعاء الصادر بحق علي أحمد، معتبرين ان ذلك يشكل سابقة خطيرة تمسّ بحرية العمل الصحفي التي يكفلها الدستور والقوانين المرعية.
