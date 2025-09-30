الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-30 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


تقارير نشرة الاخبار

باقون

اطلاق

النار

LBCI التالي
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:50

نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:32

مصدر مطلع للجزيرة: وفد حماس أكد أنه سيعمل على رد رسمي بأسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
16:31

مصدر مطلع للجزيرة: وفد حماس أكد خلال الإجتماع أنه سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
16:31

مصدر مطلع للجزيرة: مسؤولون من قطر ومصر وتركيا عقدوا إجتماعًا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترمب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزارة الداخلية دانت مجزرة بنت جبيل: الاعتداء يمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-28

الجيش اللبناني بدأ بتسلم شحنات سلاح من مخيم الرشيدية على أن تليها عمليات تسليم من مخيم البص ومخيم البرج الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-27

الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
06:59

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

LBCI
أخبار دولية
01:54

بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More