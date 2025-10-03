الأخبار
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية

تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03 | 07:58
مشاهدات عالية
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية
وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية

 
 
أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

المالية

إطلاق

خدمات

إلكترونية

آخر الأخبار

آخر الأخبار
12:42

وزير الحرب الأميركي: استهدفنا اليوم بأمر من الرئيس ترامب سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
12:41

المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية أذاعت الإحاطة الأسبوعية لنشاط الرئيس عون

LBCI
أخبار لبنان
12:29

سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون

LBCI
أخبار دولية
12:24

حركة "جيل زد212" في المغرب تدعو الى تظاهرات جديدة

تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

حال الطقس
02:43

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
أمن وقضاء
09:38

مداهمات في الشمال تسفر عن توقيف 13 شخصًا وضبط أسلحة ومخدرات

LBCI
أخبار دولية
07:47

الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف في المغرب إلى الحفاظ على الهدوء

LBCI
أخبار لبنان
08:25

جابر: ضبط التهريب ورسم الـ3% للشركات المتخلفة والدولة ملتزمة بالمودعين

تقارير نشرة الاخبار
07:58

وزير المالية يعلن إطلاق خدمات إلكترونية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات

LBCI
أخبار لبنان
06:01

جابر ومكي وحيدر أطلقوا "بوابة الدفع الإلكتروني" تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين وتسديد الرسوم أونلاين

LBCI
أخبار دولية
01:37

ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع إذا استمر الإغلاق الحكومي

LBCI
أخبار دولية
01:00

زيلينسكي: التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"

LBCI
خبر عاجل
23:38

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حرش علي الطاهر بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان وتسببت بأضرار في الممتلكات (صور وفيديوهات)

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
اقتصاد
02:26

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:45

سقوط نادين نسيب نجيم وتعرضها لإصابة في بطولة الـNBA بأبوظبي… وإطلالتها مع نجم عالمي تثير الجدل! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:30

الولايات المتحدة تقدّم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيه لنزع سلاح "حزب الله"

LBCI
خبر عاجل
01:03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
أمن وقضاء
08:09

أطفال يتعرضون للتعنيف داخل دار حضانة... وفصيلة النهر تتحرك وتوقف ثلاث نساء

LBCI
خبر عاجل
04:58

تدابير سير في هذه المناطق بسبب أعمال تزفيت وتأهيل...

LBCI
أخبار لبنان
06:36

المفتي قبلان حيا موقف الراعي من الجنوب: هيبة الدولة ليست بصخرة الروشة

