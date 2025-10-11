الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء
الكاتب:
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-11 | 13:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء
0
min
مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
المجلس
الاعلى
اللبناني
السوري
التجميد
الإلغاء
التالي
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:52
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
15:52
إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الأوروبيين بشأن برنامجها النووي
0
آخر الأخبار
15:29
الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية لحزب الله تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية
آخر الأخبار
15:29
الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية لحزب الله تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية
0
أخبار دولية
15:19
مواجهات عنيفة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
أخبار دولية
15:19
مواجهات عنيفة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
0
آخر الأخبار
15:18
وزير خارجية إيران: طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء
آخر الأخبار
15:18
وزير خارجية إيران: طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:19
مواجهات عنيفة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
أخبار دولية
15:19
مواجهات عنيفة على الحدود بين أفغانستان وباكستان
0
خبر عاجل
2025-10-09
ترامب: سألتزم بما هو متفق عليه في شأن حل الدولتين
خبر عاجل
2025-10-09
ترامب: سألتزم بما هو متفق عليه في شأن حل الدولتين
0
آخر الأخبار
09:36
60 قتيلًا على الأقل بهجوم على مخيم للنازحين في الفاشر غرب السودان
آخر الأخبار
09:36
60 قتيلًا على الأقل بهجوم على مخيم للنازحين في الفاشر غرب السودان
0
خبر عاجل
2025-10-08
ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع
خبر عاجل
2025-10-08
ترامب: المفاوضات مع حماس تجري بشكل جيد وقد أسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة
0
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
رياضة
13:30
استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ساعة الزهور تنبض من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء
0
أخبار دولية
13:12
"الحمدالله شعور لا يوصف"... اليوم الثاني في غزة
أخبار دولية
13:12
"الحمدالله شعور لا يوصف"... اليوم الثاني في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بينما يتواصل العمل لانجاز المرحلة الأولى من إتفاق غزة... إسرائيل تصوّب نيرانها نحو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
بينما يتواصل العمل لانجاز المرحلة الأولى من إتفاق غزة... إسرائيل تصوّب نيرانها نحو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:02
في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
3
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
4
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
5
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
6
أخبار لبنان
07:14
بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري
أخبار لبنان
07:14
بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري
7
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
8
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More