الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14 | 03:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
min
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
للـLBCI
اليوم
الأول
إجتماعات
الخريف
للبنك
الدولي
وصندوق
النقد
واشنطن
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:59
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة
أخبار دولية
08:59
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة
0
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
08:57
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
0
أخبار لبنان
08:19
سلسلة لقاءات لوزير الدفاع: اطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح
أخبار لبنان
08:19
سلسلة لقاءات لوزير الدفاع: اطلاع على سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش لحصر السلاح
0
أخبار دولية
08:00
سجن مواطنَين فرنسيَين متهمَين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل في إيران
أخبار دولية
08:00
سجن مواطنَين فرنسيَين متهمَين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
0
آخر الأخبار
2025-10-13
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم 13 رهينة من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى قواتنا
آخر الأخبار
2025-10-13
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر استلم 13 رهينة من قطاع غزة وهم في طريقهم إلى قواتنا
0
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
0
أخبار لبنان
03:37
كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين
أخبار لبنان
03:37
كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
أخبار دولية
07:07
مكبر للصوت نقل محادثتهما... الرئيس الإندونيسي يطلب من ترامب مقابلة نجله إريك...
0
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
أخبار دولية
07:04
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
0
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
أخبار لبنان
06:52
الحجار من طرابلس: الدولة إلى جانب أهلها في الشمال والأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة
0
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
أخبار دولية
06:44
أردوغان: إسرائيل لديها سجل ضعيف في مجال وقف إطلاق النار وتركيا وأميركا عازمتان على تطبيق الاتفاق
0
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
أخبار لبنان
06:34
رئيس مجلس إدارة مياه "تنورين": نطالب وزارة الصحة بتحقيق علمي ونحتفظ بحقّنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا
0
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
أخبار لبنان
06:28
وفد سوري التقى متري ونصار: نشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
3
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
4
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
5
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
6
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
8
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More