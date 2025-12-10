من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة

الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك والعاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش - حامات

الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك والعاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش - حامات

مصدر لـ"الجمهورية": بدأنا نلمس خفض منسوب التشاؤم لكن هذا لا يعني أننا أبعدنا شبح الحرب عن لبنان