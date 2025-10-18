فضل الله: المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من بلدة كفرصير إن لبنان أمام تحديين أساسيين: الاعتداءات الإسرائيلية ومسؤولية الدولة في مواجهتها، وايضًا قضية الإعمار وقال ان من واجب الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتلزم الجهات الراعية للاتفاقات بوقف الاعتداءات، موضحًا أن المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية لأن الهدف هو وقف سفك الدماء ووقف التخريب الإسرائيلي.