مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
أخبار دولية
2025-10-18 | 07:06
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إستمرار
أعمال
الأنقاض...
الكارثة
الإنسانية
يتكشف
يومًا
مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
الدفاع المدنيّ في قطاع غزة: استشهاد فلسطينيين بضربة إسرائيلية على حافلة الجمعة
آخر الأخبار
آخر الأخبار
نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس
أخبار لبنان
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
آخر الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا في غزة واضحة وهي استعادة جثث كل الأسرى ونزع سلاح حماس وضرب وسائل إنتاج الأسلحة
أخبار لبنان
بعد البيان الصادر عن ريم الدبري... بيان توضيحي للفريق القانوني الرسمي المكلّف بالدفاع عن القذافي
اخترنا لكم
أخبار دولية
كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة
أخبار دولية
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
تقارير نشرة الاخبار
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
أخبار دولية
فنزويلا تعلن اكتمال خطتها الدفاعية ضد التهديدات الأميركية
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
تجمّع العشائر العربية في لبنان أشاد بقرار إخلاء سبيل القذافي: استغراب شديد للكفالة المالية الخيالية
أخبار دولية
هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن
آخر الأخبار
الشيخ نعيم قاسم: ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟ الحكومة مقصرة بهذا الموضوع وانتم مسؤولون عن هذا الشعب وعن حماية البلد
آخر الأخبار
مندوبة المملكة المتحدة بمجلس الأمن: ندين بشكل واضح ضربات إسرائيل على الدوحة ونتضامن مع دولة قطر
بالفيديو
رياضة
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
أخبار دولية
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
تقارير نشرة الاخبار
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
أخبار لبنان
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
الأكثر قراءة
أمن وقضاء
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
حال الطقس
إليكم تفاصيل الطقس
اسرار
أسرار الصحف 18-10-2025
خبر عاجل
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
صحف اليوم
كيف ينظر حزب الله إلى التفاوض؟ (اللواء)
خبر عاجل
وزير الصحة: اعادة السماح لشركة تنورين بتعبئة وتوزيع مياه الشرب الى كل لبنان
