تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

يتواصل تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الاغترابية حتى العشرين من تشرين الثاني، فيما تكثف الجاليات اللبنانية حول العالم دعواتها لحث المغتربين على التسجيل، تأكيدًا على حقهم في المشاركة بالاقتراع، سواء من بلدان الاغتراب أو من لبنان.