مغارة جعيتا تقفل أبوابها بانتظار معاينة الأضرار.. والتحقيقات مستمرّة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-06 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مغارة جعيتا تقفل أبوابها بانتظار معاينة الأضرار.. والتحقيقات مستمرّة
مغارة جعيتا تقفل أبوابها بانتظار معاينة الأضرار.. والتحقيقات مستمرّة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
جعيتا
أبوابها
بانتظار
معاينة
الأضرار..
والتحقيقات
مستمرّة
آخر الأخبار
آخر الأخبار
16:36
رويترز: توقف عمليات مطار بروكسل مؤقتا بسبب رصد طائرة بدون طيار
0
آخر الأخبار
16:03
سقوط قذائف على يارون مصدرها موقع العدو المقابل للبلدة
0
اخبار البرامج
16:00
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
0
آخر الأخبار
15:49
الخارجية السورية تعرب عن "تقديرها" لواشنطن بعد رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع
اخترنا لكم
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
0
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
0
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
0
أخبار دولية
2025-10-16
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
الأكثر قراءة
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
3
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
4
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
5
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
