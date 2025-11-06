مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

نهارٌ حافل بالتطورات العسكرية والرسائل السياسية داخليًا وسوريًا ودوليًا.في الرسائل السياسية، ما كان حزب الله يقوله ضمنًا أو تلميحًا، قاله اليوم بشكل مباشر:الرفض "بشكلٍ قاطع" لأي تفاوض.قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح قرار متسرِّع.السلاح لن يكون موضع تفاوض.من دون لفٍّ ودوران، وبالمباشر إلى الرؤساء الثلاثة، جهَر حزب الله بموقفه: لا تفاوض، حصرية السلاح قرار متسرِّع، السلاح ليس موضع تفاوض.في هذه الحال، ماذا ستفعل الدولة التي خاطبها الحزب برؤسائها ولم يستثنِ احدًا؟ كيف سترد؟ وهل ستُكمِل مهمة حصر السلاح؟ ماذا عن التفاوض الذي اكد عليه رئيس الجمهورية، وأحدث موقف منذ يومين؟والابرز من ذلك كله أن الحزب خاطب الرؤساء الثلاثة، ومن بينهم الرئيس بري، فلماذا تعمَّد توجيه رسالة إلى" الأخ الأكبر" كما يسميه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم؟أعقب كتابَ حزبِ الله سلسلةُ غارات إسرائيلية على أهداف عسكرية لحزب الله، وكان الجيش الاسرائيلي وجه إنذارا بإخلاء مبانٍ في قرى الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل.سوريًا، تطورات هامة، فقبل ثمانٍ واربعين ساعة على لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، أوردت وكالة رويترز نقلًا عن ستة مصادر أن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل. وتتابع رويترز أن القاعدة الجوية تقع بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا، من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.ووصلت إلى القاعدة طائرات نقل عسكرية من طراز سي-130 للتأكد من صلاحية المدرَج للاستخدام.ومنذ بعض الوقت ورد على حساب وكالة سانا على "أكس" ما يلي: مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية لـ سانا:لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.أين لبنان من كل هذه التطورات الأستراتيجية؟