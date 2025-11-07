الأخبار
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

مارون ناصيف
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-07 | 13:27
مشاهدات عالية
0min
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

 
 
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
16:58

وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

LBCI
أخبار دولية
16:57

إسرائيل ترفض "خدعة دعائية من الطاغية إردوغان" بعد مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
16:40

ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سجيع عطية لـ"جدل": نحن نتقاتل على شكل التفاوض والطرف الآخر "مش شايفنا"

اخترنا لكم
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

LBCI
آخر الأخبار
06:47

وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي لكن ليس برنامج الصواريخ

LBCI
منوعات
2025-11-06

بيانكا سينسوري تثير الجدل مجدداً بإطلالة غريبة… والأنظار تتجه إلى أصابعها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
06:46

وسائل إعلام نقلًا عن الرئيس الإيراني: طهران تسعى للسلام لكنها لن تخضع للإكراه

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:24

الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها

LBCI
أمن وقضاء
07:04

الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 07-11-2025

