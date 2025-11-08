الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-08 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

عقوبات

تمويل

حزب الله

شركات الصرافة

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:15

سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
آخر الأخبار
15:10

وزارة الداخلية السورية: قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة وألقت القبض على 71 شخصا وصادرت متفجرات وأسلحة

LBCI
آخر الأخبار
15:08

وزارة الداخلية السورية: سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
15:04

"التيار الوطني" أعلن دعم مروان ضاهر لمركز نقيب محامي الشمال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-23

هدى قطان تدعم ملكة جمال فلسطين قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-29

فياض: عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة لها أبعاد ميثاقية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

صحيفة لوس أنجلوس تايمز: حريق كبير اندلع في مصفاة تابعة لشركة شيفرون في إل سيغوندو بالقرب من لوس أنجلوس في كاليفورنيا

LBCI
موضة وجمال
2025-11-06

من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أخبار لبنان
13:31

من صور إلى النبطية: جولة لوفد من البنك الدولي ولقاء مع وزير المال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سوق النبطية: مبادرة أمل من تحت الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:53

مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
خبر عاجل
01:09

مسيّرة تستهدف سيارة بصاروخين عند اطراف بنت جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More