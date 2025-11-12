الأخبار
LBCI
LBCI

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

تقارير نشرة الاخبار
2025-11-12 | 13:11
LBCI
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

حياته

"باص

المدرسة"

