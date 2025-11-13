الأخبار
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-13 | 13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فوج اطفاء
بيروت
أخبار لبنان
15:15
سلام يشكر السعودية...
أخبار دولية
15:03
تحطم مقاتلة روسية في رحلة تدريبية ومقتل شخصين
0
أمن وقضاء
14:36
ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا
0
أخبار دولية
14:33
إسرائيل تسلمت رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
منوعات
12:00
في إنكلترا... سياح يثيرون غضب بعض القرويين بهذه التصرفات
0
صحة وتغذية
2025-10-14
تسعة أطعمة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وخبراء يحذرون من الإفراط فيها
0
أخبار دولية
2025-10-14
ماكرون رحب بقمة شرم الشيخ: هناك العديد من الخطوات التي تنتظر تحقيق السلام الدائم في المنطقة
0
أخبار دولية
2025-09-01
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
5
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
6
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
7
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
