هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

اجتماع الميكانيزم انعقد، وانتهى منذ قليل، إلى ان تغادر أورتاغوس لبنان اليوم الى الاردن، لتعود بعد أيام قليلة مع وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والذي يزور لبنان في ٥ و٦ من الشهر الحالي.

ولكن، ماذا جرى في الاجتماع، الذي شهد تمثيلا سياسيا لبنانيا للمرة الاولى؟