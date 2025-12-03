0min

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

قبيل الاجتماع أصدر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو توجيهات بإرسال مندوب إسرائيلي "للقاء مسؤولين في لبنان"، بحسب ما أعلن مكتبه.

فمن هو هذا الوفد الارسرائيلي؟ وهل اجتماعاته تقتصر على لجنة الميكانيزم؟