بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

تقارير نشرة الاخبار
2025-12-08 | 13:47
مشاهدات عالية
LBCI
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت
بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

 
 
أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

سائقين

لبنانيين

متهمين

بتهريب

صهاريج

مازوت

آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
17:00

حزام ناري استهدف مرتفعات اقليم التفاح (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:51

أ.ف.ب: ترامب يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقاقات "انفيديا" إلى الصين

LBCI
أخبار دولية
16:09

حركة ام23 تتقدم في شرق الكونغو ولجوء جنود كونغوليين إلى بوروندي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:05

"كانت تُشغّل بالمجاذيف فقط"... العثور على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
منوعات
15:40

بوريس جونسون يرقص بزيّ "جنية" في عيد ميلاد ابنته… والفيديو يشعل مواقع التواصل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:44

مستشارة السيدة الاولى لشؤون التواصل نادين ويلسون نجيم لـ"عشرين 30": نحن في علاقة غير سلمية بين المواطن والدولة ومبادرة مدرسة المواطنية هي مبادرة وطنية تمتد على الاراضي اللبنانية كافة وتقوم على مشروع تدريبي على المواطنة

LBCI
أخبار دولية
15:59

ترامب: أوروبا تمضي في اتجاهات لا تُحمد عقباها

LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

