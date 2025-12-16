ثلاثين حافلة مخصّصة للنقل العام هبة من قطر

في منطقة مار مخايل، تسلّمت الدولة اللبنانية هبةً من دولة قطر تضم ثلاثين حافلة مخصّصة للنقل العام على أن تعزز هذه الحافلات الخطوط الحالية، ولا سيّما الساحلية منها، في خطوةٍ تهدف إلى تحسين خدمة النقل المشترك وتخفيف أعباء التنقّل عن المواطنين.