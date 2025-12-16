الأخبار
لدعم القطاع الزراعي والمساهمة في حماية الغابات... اتفاقية تعاون بين لبنان والصين

تقارير نشرة الاخبار
2025-12-16 | 08:08
لدعم القطاع الزراعي والمساهمة في حماية الغابات... اتفاقية تعاون بين لبنان والصين
لدعم القطاع الزراعي والمساهمة في حماية الغابات... اتفاقية تعاون بين لبنان والصين

في إطار دعم القطاع الزراعي والمساهمة في حماية الغابات في لبنان، وقع وزير الزراعة وسفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان اتفاقية تعاون انطلقت بتقديم طائرات مُسيَّرة مخصّصة لرشّ المبيدات الحشرية في الغابات، وذلك كهبة مقدّمة من الصين.

الطرفان أكدا على اهمية التعاون بين الدولتين واستخدام احدث التقنيات لخدمة البشرية.
 
 
