إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

عرض قائدُ الجيش العماد رودولف هيكل أمامَ الحكومة تقريرَ المرحلة الأولى من خطةِ حصرِ السلاحِ جنوبَ الليْطاني وسط نقاش حول المرحلة المقبلة، وكانت قيادة الجيش قد أصدرت قبيل جلسة مجلس الوزراء بيانًا أكدت فيه إنجاز أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، البيان لاقى دعمًا من رئيس الجمهورية الذي شدد على أن بسط سلطة الدولة يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية كما لاقى دعمًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري.



