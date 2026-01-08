ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

بمقابل اجتماع الحكومة اللبنانية، عُقد اجتماع عسكري إسرائيلي للرد علي بيان الجيش وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والقوات ‌المسلحة ⁠بداية ⁠مشجعة ‍لكنها ‍بعيدة ‌كل البعد عن ⁠أن تكون ‍كافية.



