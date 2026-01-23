توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وذلك في مقر مصلحة سكك الحديد والنقل في منطقة الجميزة، في إطار استراتيجية تعتمدها وزارة الأشغال العامة والنقل الهادفة إلى تفعيل التعاون بين المؤسسات العامة، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة، لا سيّما في ما يتصل بإعادة تفعيل خط السكة الحديدية بين مرفأ طرابلس والحدود السورية.