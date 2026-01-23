الأخبار
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
0
min
براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة
نبّه نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس الى ان هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الشريان الاساسي لحركة النقل والتنقل بات على شفير الهاوية بعد التضخم الحاصل في البلاد.
ودعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة.
وقال: "وزارة الطاقة ستقوم بتلبية مطلبهم بتعديل الجعالة بنسبة تم الاتفاق عليها، لعبور مرحلة انتقالية، على أن يبدأ العمل بها خلال الاسبوع الاول من شباط المقبل".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
اصحاب
المحطات
البقاء
الاستعداد
تنفيذ
الوعود
المقطوعة
إشترك
