براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة

نبّه نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس الى ان هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الشريان الاساسي لحركة النقل والتنقل بات على شفير الهاوية بعد التضخم الحاصل في البلاد.



ودعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة.



وقال: "وزارة الطاقة ستقوم بتلبية مطلبهم بتعديل الجعالة بنسبة تم الاتفاق عليها، لعبور مرحلة انتقالية، على أن يبدأ العمل بها خلال الاسبوع الاول من شباط المقبل".