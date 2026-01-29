الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة... هذه تفاصيل الجلسة

الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة. تلك الجملة تختصر المشهد في المجلس النيابي الذي سيصوت على مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في الساعات القليلة المقبلة.



فهل ستُقرّ الموازنة التي تناقش في أروقة المجلس فيما متقاعدو القطاع العام من مدنيين وعسكريين يتظاهرون ضدّها في الخارج؟



هذه التفاصيل كاملة من داخل المجلس.