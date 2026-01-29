احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق

شهد مدخل مجلس النواب لجهة مبنى بلدية بيروت احتجاجات شارك فيها موظفو القطاع العام وروابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين.ورفعت خلال التجمعات لافتات تطالب بإقرار حقوقهم.كما سجل تدافع بين المحتجين وعناصر الجيش بعدما حاول عدد من المتظاهرين اجتياز السياج المؤدي الى المجلس.