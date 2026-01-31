الحاج حسن: البحث في سلاح حزب الله مشروط بهذه الأمور

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، فيما واصل العدو الإسرائيلي خروقاته، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية خرق الاتفاق والضغط على لبنان لفرض تنازلات.



وانتقد الحاج حسن أداء بعض المسؤولين اللبنانيين لغياب رؤية وطنية واضحة، محذرًا من مسار تنازلات لا نهاية له.



وشدد على أن البحث في سلاح حزب الله مشروط بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العدوان، وعودة الأسرى، وبدء الإعمار وبناء استراتيجية أمن وطني.