إسرائيل تعيش حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد... هذه آخر المعطيات

في ظل الاستعدادات لاحتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران، تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني وسياسي متصاعد، مع وصول مدمّرة أميركية إضافية إلى المنطقة، حيث رست في ميناء إيلات، في مؤشر جديد على التصعيد.



هذه آخر المعطيات...