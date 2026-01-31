الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران - أميركا: الساعات الحاسمة

يزبك وهبة الكاتب: يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-31 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران - أميركا: الساعات الحاسمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيران - أميركا: الساعات الحاسمة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

أميركا:

الساعات

الحاسمة

LBCI التالي
المحكومون السوريون في لبنان الى دمشق قريبا... أسماء مهمة واستثناءات قليلة
مقدمة النشرة المسائية 31-1-2026
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:37

طوارئ الصحة: غارة إسرائيلية على بلدة معروب قضاء صور ليل أمس أدت إلى إصابة مواطن بجروح

LBCI
خبر عاجل
04:17

الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري والتحقيقات مع الخلية أظهرت ارتباطها بجهات خارجية وأن مصدر الصواريخ والمسيرات هو حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
04:17

الداخلية السورية: نفذنا عمليات دقيقة استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات طالت المزة ومطارها العسكري

LBCI
أخبار لبنان
04:14

الراعي: لبنان بحاجة إلى "ثورة ضمير"...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:36

ترامب يؤكد "الحديث" مع إيران وطهران لا ترى مصلحة للطرفين في الحرب

LBCI
أخبار دولية
01:14

التطورات الأخيرة في سوريا بين الشّرع ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

LBCI
صحف اليوم
01:42

«حزب الله» يغلق نوافذ التعاون مع لبنان لسحب السلاح من شمال الليطاني (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
01:56

القناة 12 الإسرائيلية: سيقوم الجانب المصري بإرسال قوائم الراغبين بالدخول إلى قطاع غزة قبل 24 ساعة لتوافق عليها إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:39

نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
09:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
خبر عاجل
16:26

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور

LBCI
خبر عاجل
16:16

مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
خبر عاجل
23:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More