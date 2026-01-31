الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 31-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-31 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 31-1-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 31-1-2026

فيما تستعد طهران لمواجهة من يريد تمزيقَ الامة، بحسب ما أعلن رئيسُها مسعود بزشكيان، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا بذلك، يُبقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارَه بإستهداف إيران من عدمه، ملكَه وحدَه.

هذه الضابيّة تلف العالم كلَّه، وهذا ما أكده مصدر خليجي رفيع، قال لفوكس نيوز، إن من حاول فهم َحقيقة القرار الاميركي حتى من قلب واشنطن، لم يتمكن من ذلكْ.

ضبابية القرار الاميركي، تشبه ضبابية المباحثاتِ التي ضمت في موسكو أمس، الرئيس فلاديمير بوتين الى علي لاريجاني، أمين المجلس الامني القومي الايراني، وهي أتت بعد ساعات من إعلان بوتين أمام نظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد، رفضَ موسكو للاجراءات القَهرية تجاه إيران، ودعوتَها للحوار الذي لم يُستنفد بعد.

إضافة الى موسكو والسعودية، أكثرُ من دولة تحاول خرقَ الغموض وتفادي الضربة بما قد تحمله من فوضى الى الشرق الاوسط، وعلى رأسها تركيا وقطر، فيما المعنيان، أي واشنطن وطهران يجريان مناورات عسكرية لأيام، واشنطن تقول إنها لعرض قوتها وقدرتها على الانتشار والتوزع ودعم القوة الجوية القتالية، وإيران تلمح الى أنها تهدف لاظهار قدراتها على إغلاق مضيق هِرمز في حال إندلاع الحرب.

قراءة كلّ هذه المعطيات، تضع المنطقة في لحظة حساسة، فيما لبنان يترقب مباحثاتِ قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الولايات المتحدة.

مباحثات يبدو من أجندتها أنها على قدر من الاهمية، ولعلَ أبرزَ ما فيها، تلك التي سيجريها، تحديدا في واشنطن، مع نائب وزير الدفاع الاميركي، ونائب مساعد الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب، وعدد من نواب الكونغرس.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

31-1-2026

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-28

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27

مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-30

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-01-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-29

مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-28

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27

مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

فوكس نيوز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: لبنان إتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله وندعم بشكل كامل هذا القرار

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:39

نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت للـLBCI: طرابلس مدينة قديمة... وكل المباني غير المعدة والتي لم تتم صيانتها معرضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

كفردبيان تستعد للزحمة: ضبط ومخالفات بلا تساهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لبنان حاضر في قلب تولوز الفرنسية ومجسم يحي العلاقات بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هكذا يمكن معالجة أزمة معاشات القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في طرابلس جدران وأبنية شهدت على ما عصف بالمدينة منذ عقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هيكلية حكومية لإعادة الإعمار… وغارات إسرائيلية تتحكّم بمصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تل أبيب تترقّب الرد الإيراني: مدمّرة أميركية في إيلات وسيناريوهات تصعيد مفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش اللبناني يتحضر لاستلام حواجز مخيم البداوي من القوة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حي التنك في طرابلس: وجهٌ آخرُ من الاحتلالِ سببُه إهمالٌ جَماعيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:57

قوى الأمن للمواطنين: احذروا تزويد حساباتكم الشخصية لمنصات المراهنات والقمار الإلكتروني!

LBCI
حال الطقس
01:48

استقرارٌ قصير يسبق منخفضًا جويًا منتصف ليل الاثنين...

LBCI
أخبار لبنان
04:11

توتر بعد مداهمة الجيش لمطلوبين في بلدة القصر وتفتيش مركز لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
09:52

وزارة الشؤون: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج "أمان"

LBCI
خبر عاجل
16:26

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بين باريش ومعروب في قضاء صور

LBCI
خبر عاجل
16:16

مسؤول سعودي: السعودية ترفض استخدام أجوائها لأي أعمال عسكرية ضد إيران

LBCI
خبر عاجل
12:58

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تشكيل أساس للمفاوضات مع الولايات المتحدة يتقدم على عكس أجواء الحرب الإعلامية المصطنعة

LBCI
خبر عاجل
23:37

إيران تصنّف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More