مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون

في بكركي، عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وشارك فيه رؤساء الرهبانيات المارونية.

وتدارس الاجتماع الوضع السياسي والاقتصادي، مشددًا على أهمية الحوار والدبلوماسية لتجنب النزاعات، والالتزام بالقانون والاتفاقات الوطنية، مع الإشارة إلى القلق من الأوضاع في جنوب لبنان وتأثير التوترات الإقليمية عليه.



كما أكّد المجلس على ضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون.