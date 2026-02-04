الأخبار
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-04 | 07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جولة في مقرّ المديرية العامة للدفاع المدني في فرن الشباك، اطّلع خلالها على المرافق والتجهيزات والإمكانات المتوافرة.
كما التقى العناصر والمتطوعين الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ في طرابلس، وذلك في مركز التدريب في التحويطة، حيث شدّد على تقدير الحكومة لجهودهم وتضحياتهم، مشيدًا بالاستجابة السريعة والتنسيق الفعّال خلال العمليات الأخيرة.
وقال: "البلد يرى الخير على أياديكم. أردت أن أزوركم لأتحدّث إليكم، لا سيما بعد الجهود والتضحيات التي قدّمتموها، خصوصا بعد انهيار المبنى في القبة بطرابلس".
وأضاف: "عاينت بأمّ العين أعمالكم وتضحياتكم، لقد لبّيتم وتلبّون النداء دائما، رغم الإمكانات والظروف الصعبة التي تعملون بها والتقديمات المتواضعة التي تحصلون عليها".
وأشار الحجار إلى أن "الشعب اللبناني كله يثني على عملكم بتوجيهات العميد خريش، إضافة إلى دور الصليب الأحمر".
وبارك "للدفاع المدني ولكم وللعميد خريش تعيينه بالأصالة، فهذا دعم من الحكومة للمديرية العامة للدفاع المدني، فالأشخاص يتغيّرون ويبقى الدفاع المدني".
وأكد "أعرف جيدًا متطلباتكم وحاجاتكم، والوزارة معكم"، طالبًا أن يبقوا "على هذا الالتزام والتضحية، فشعبنا اللبناني يستحق التضحية منّا جميعًا، وأنا على يقين بأنكم ستلبّون النداءات دائمًا".
