ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم

بانتظار تحديد موعد الجولة الثانية من المفاوضات بين أميركا وايران، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم.