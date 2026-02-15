فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

حذر عضو كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب حسن فضل الله من محاولاتِ اسرائيل دفعَ مستوطنين إلى البلداتِ الحدوديةِ كما حصلَ قربَ بلدةِ يارون في اطارِ سعيِه لتحقيقِ أطماعِه التاريخية في أرضنا، داعيا إلى عدمِ الاستخفافِ اللبناني بهذهِ المحاولاتِ المتكررة.



واكد فضل الله أنّ الموقفَ السياسي لحزبِ الله هو أنْ على الحكومةِ والدولة بكل مؤسساتِها ان تقومَ بواجباتِها وتبذلَ قصارى جهدِها لوقفِ الاعتداءاتِ الاسرائيلية.