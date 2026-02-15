نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

عاد التوترُ اليوم الى منطقة القبة في طرابلس، بعدما هدد أحدُ سكانِ أحد المباني التي سيتم هدمُها غدا بحرقِ نفسِه، احتجاجاً على قرارِ هدمِ المبنى، ما أدى الى حضورِ القوى الامنية وشرطةِ البلدية على الفور.



الـLBCI التي تواكب الملفَ من الارضِ في طرابلس التقت رئيسَ البلدية الذي وجه نداءً إلى المواطنين.