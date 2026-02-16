جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة مستعدة لتوسيع دورها في قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار، وعلى تكثيف الجهود لنزع سلاح حزب الله".



وقال سلام في مقابلة مع "بلومبرغ" إنه يمكن إضافة المزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وذلك عند الحاجة.



من جهة أخرى، أكد سلام أن الحكومة قادرة على تجاوز الخلافات مع صندوق النقد الدولي الذي يريد مزيداً من الإيضاحات بشأن عدد من القضايا، وقال: "برأيي، أي ملاحظات أو تصريحات قد تُحدث فجوة يمكن ردمها".



وفي غضون ذلك، جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني...