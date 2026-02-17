منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

يؤثر اليوم على لبنان منخفض جوي بفعالية ضعيفة ويستمر لغاية صباح الخميس، يحمل معه أمطارًا متفرقة، وتدنّيًا في درجات الحرارة، وتساقطًا للثلوج على الجبال، يليه استقرار وارتفاع في الحرارة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : غائم مع احتمال امطار محلية خفيفة نهارا وتكون موحلة

-الحرارة : بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محلياً

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء : غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على الحبال العالية لتتدنى الى الـ ١٧٠٠٠ متر ليلاً وبشكل خفيف والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س.

الخميس : غائم جزئيًا مع احتمال امطار محلية قبل الظهر ثم يستقر الطقس تدريجيًا والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.